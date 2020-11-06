نور بصحبة خالد سليم من كواليس مسلسل جمال الحريم

شاركت الفنانة نور جمهورها بصورة من كواليس مسلسل "جمال الحريم"، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نور بصحبة النجم خالد سليم من كواليس المسلسل وعلقت قائلة: "مبسوطة جدًا إننا رجعنا نشتغل تاني مع بعض.. مين فاكر أول عمل لينا سوا؟ ????".

يذكر أن آخر، أعمال الفنانة نور مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس" ورضوان البرنس الذي يجسد شخصيته النجم محمد رمضان، ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسؤولًا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم عبد المحسن ويجسده إدوارد، وفتحي "أحمد زاهر"، و"نورا" ريم سامي".