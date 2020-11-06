من الإسكندرية.. عمرو سعد يشارك متابعيه صورة جديدة

نشر الفنان عمرو سعد صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر عمرو سعد بإطلالة شتوية في الإسكندرية وعلق على الصورة قائلا: "حبيت اول صورة ليا بعد غياب تكون من اسكندرية وبين ناسها الجدعان ❤️#اسكندرية_العشق".

يذكر أن أحدث أعمال عمرو سعد مشاركته في مسلسل "الاختيار" عن قصة البطل الشهيد العقيد أحمد منسي، بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.

ويعتبر نجاح مسلسل الاختيار بشكل غير مسبوق لأي عمل درامي سابق كان سببه الدقة في اختيار كل فريق العمل حتي ضيوف الشرف، ومن ضمنهم الفنان عمرو سعد، والذي تصدر تريند (تويتر، جوجل) بعد ظهوره في المسلسل ، بسبب تفاعل الجمهور معه، وهو ماتكرر أيضا في استفتاء شاهد حيث تصدر الاستفتاء الذي نظمته منصة شاهد عن أفضل ضيوف الشرف في مسلسل "الاختيار".