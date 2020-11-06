في عيد ميلاد مي سليم .. عمرها وموقفها من الزواج مجددا

وتحدثت مى سليم خلال حوارها على قناة النهار، عن مواصفات فتى أحلامها فقالت: أهم حاجة يراعي ربنا فيا، ويكون صادق و يتعامل بشكل غير متلون، ويحبنى وطبعًا يكون رجل".

ولفتت إلى أن العناد والتسرع من الأشياء غير المميزة فى حياتها، وتتسبب لها في مشكلات كثيرة.

وأشارت إلى أن تركز فى عملها وفى الفترة المقبلة سيكون لها أعمال جديدة.