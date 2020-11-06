وتحدثت مى سليم خلال حوارها على قناة النهار، عن مواصفات فتى أحلامها فقالت: أهم حاجة يراعي ربنا فيا، ويكون صادق و يتعامل بشكل غير متلون، ويحبنى وطبعًا يكون رجل".
ولفتت إلى أن العناد والتسرع من الأشياء غير المميزة فى حياتها، وتتسبب لها في مشكلات كثيرة.
وأشارت إلى أن تركز فى عملها وفى الفترة المقبلة سيكون لها أعمال جديدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في عيد ميلاد مي سليم .. عمرها وموقفها من الزواج مجددا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.