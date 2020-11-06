في عيد ميلاد خالد سليم .. عمره الحقيقي وطقوسه عند تناول العشاء مع زوجته

وحقق الفنان خالد سليم، حلم عمره بالغناء عندما اختاره المخرج طارق العريان، لأداء أغنيات الفيلم السلم والثعبان، "أنا حبيت" و"عيش".
وطرح بعدها سليم، أول البوم غنائي له "من عالم تاني"، والذي زاد من شهرته وأثبت من خلاله أنه مطرب واعد، ومن أهم ألبوماته "ولا ليلة ولا يوم" انتاج 2003، وتميز هذا الألبوم بروح جديدة من حيث الكلمات واللحن والتوزيع.
شكل سليم، ثنائي رومانسي ناجح مع الفنانة داليا البحيري بسبب الكيمياء التمثيلية بينهما وقدما سويا سنة "أولى نصب _ كان يوم حبك".
ومن ابرز تصريحاته حول حياته الزوجية ، وتابع خالد سليم، في لقائه مع "رجل و2 ستات" ، "عندما أتناول الغداء مع زوجتي، أذهب إلى مكان صغير غير مشهور لأن محبة الناس لا تمنعهم من التصوير معي، وعلى الرغم من عدم مُعارضتي لهذا وأني من الممكن أن أترك أي شيء في سبيل التصوير وإسعاد الناس ، إلا أن المشكلة الكبرى تكون في من يجلس معي، فقد يكونوا متقيدين أو لا يستطيعوا التحدث معي بطلاقة" .
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