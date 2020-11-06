محمد محمود عبد العزيز مهنئا أحمد فهمي بعيد ميلاده: صديقي المجنون

حرص الفنان محمد محمود عبد العزيز، على تهنئة صديقه الفنان أحمد فهمي، بعيد ميلاده،حيث شارك جمهوره ومتابعيه صورة له عبر حسابه على "انستجرام".

وعلق "محمد محمود عبد العزيز"، على الصورة التي نشرها قائلًا: "كل سنة وانت طيب وبخير ياصديقي المجنون"

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فهمى كان مسلسل "رجالة البيت"، والذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته أكرم حسنى وبيومى فؤاد وويزو واخراج احمد الجندى.

وشهد العمل حالة من الجدل الواسع فور عرضه، حيث لم يحظى العمل على إعجاب البعض، وهو الأمر الذى دفع فهمى للاعتذار الى الجمهور الذى لم يعجبه العمل.