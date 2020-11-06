أخبار الفن .. أول تعليق لـ بسمة بعد إصابتها بـ كورونا .. ويسرا تجري مسحة طبية

نشر قسم الفن بموقع دوت الخليج عددا من الأخبار المهمة على مدار اليوم، نستعرضها في التقرير الآتي:

خرجت الفنانة بسمة عن صمتها لتكشف ملابسات إصابتها بفيروس كورونا خلال تواجدها بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

نفت الفنانة يسرا ماتردد مؤخرا عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام".

أعرب الفنان أحمد داوود عن استيائه من تداول أخبار حول اصابته هو وزوجته علا رشدي بفيروس كورونا عقب مشاركتهما في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

طرح النجم تامر حسنى رابع أغاني ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، والتي تحمل عنوان "بألف سلامة"؛ وذلك من خلال قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وحققت 7 ملايين و500 ألف مشاهدة بعد يومين من طرحها