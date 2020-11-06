بعد إصابتها بفيروس كورونا.. الجمهور يطارد زينب غريب

كتبت زينب": أنا إيجابي كورونا، أى حد اتعامل معايا ياريت ياخد الاحتياطات اللازمة أتمنى الناس كلها تكون بخير". وكانت قد أثارت زينب غريب حالة من الجدل الواسع بسبب إطلالتها المختلفة خلال فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة، حيث ارتدت زينب فى حفل الافتتاح فستانا ارجوانيا غير تقليدى، وفى اليوم التالى ارتدت جاكيت أسود، وبنطلون بنفسجي، وتزينت بحقيبة من الجلد الأسود. تصدرت الفنانة زينب غريب، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد إعلانها إصابتها بفيروس كورونا

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