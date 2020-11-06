بعد طرحه أغنية عراقنا.. الجمهور يبحث عن كاظم الساهر

، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد طرحه أغنية "عراقنا".
أغنية "عراقنا" من كلمات كريم العراقي، وألحان كاظم الساهر وتوزيع ميشال فاضل.
ونشر الساهر، الأغنية عبر حسابه على إنستجرام، كنوع من الترويج لها، وعلق: "هدية من كاظم الساهر للشعب العراقي".
جدير بالذكر أن كاظم الساهر، يواصل خلال الفترة الجارية، تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد، ومن بينه أغنية "يا وفية" من ألحانه، وتوزيع الموسيقى يحيى الموجي.
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