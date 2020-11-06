نشر الفنان أحمد حاتم صورا جديدة له عبر خاصية الاستوري من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وظهر أحمد حاتم في الصور من امام البحر يمرتدي بدلة الغطس و حازت الصورة علي اعجاب متابعيه وجاءت التعليقات كالآتي : يا جمالو ، مش اخطر منك ، اوعي القروش وعلق أحمد حاتم على الصور قائلا: "الغوص رياضة خطيرة". وكان آخر أعمال الفنان أحمد حاتم بطولة فيلم "الغسالة" مع هنا الزاهد، ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رياضة خطيرة.. أحمد حاتم يشارك جمهوره استمتاعه بتجربة الغوص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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