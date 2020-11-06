في عيد ميلادها.. تصريح قديم لـ إنعام الجريتلى يكشف سبب حصرها في الأدوار الكوميدية

يحل اليوم الجمعة 6 نوفمبر عيد ميلاد الفنانة إنعام الجريتلي.

وكانت إنعام الجريتلى، قد أكدت أن نجاح مجموعة أجزاء مسلسل "راجل وست ستات"، جعل البعض يحصرها فى تقديم الأدوار الكوميدية، على الرغم من تقديمها أنواعا درامية أخرى.

وقالت "الجريتلى"، فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، إنها خلال مشوارها الفني كانت تقدم أعمالا اجتماعية وتراجيدية، فقد حرصت على التنوع فى أدوارها.

يذكر أن أبرز أعمال أنعام الجريتلى هو مسلسل "راجل وست ستات"، والذى شاركت فى بطولته مع كل من أشرف عبد الباقى وانتصار ولقاء الخميسى وسامح حسين.