في عيد ميلاده.. الجمهور يبحث عن رابح صقر

يذكر أن انتقد المطرب رابح صقر الفنان رامز جلال بسبب برنامجه رامز مجنون رسمي وكتب عبر حسابه على تويتر ردا على احد الاشخاص": شفت رامز.. وش سوي في حسن عسيري بصراحة اوفر.
نشر الفنان رامز جلال، منشورًا له عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، احتوى على مقطع فيديو من حلقة برنامجه «رامز مجنون رسمي»، التي كانت ضحيتها الفنانة ياسمين رئيس.
وعلق رامز جلال، على الفيديو قائلًا: «ياسمين رئيس في #رامز_مجنون_رسمي»".
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