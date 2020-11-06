في عيد ميلاده.. كيف حرص تامر هجرس على الاهتمام بلياقته

يحل اليوم الجمعة 6 نوفمبر عيد ميلاد الفنان تامر هجرس.

حرص تامر هجرس، على الاهتمام الدائم بلياقته من خلال ممارسة الرياضة بشكل مستمر كما حرص أيضًا على مشاركة جمهوره أبرز إطلالته من على البحر. يذكر أن الفنان تامر هجرس شارك فى دراما 2019 بمسلسل "بدل الحدوتة 3" أمام الفنانة دنيا سمير غانم. ودارت أحداث الحلقة في إطار من الكوميديا، بعد أن تمكنت لهفة - دنيا سمير غانم - من إجبار سيف - تامر هجرس - على تقديم اعتذار لها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حتى يحصل على مقادير أكلة الأمورة.

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