في عيد ميلادها .. تعرف على عمر الفنانة جالا فهمي

يحل اليوم الجمعة 6 نوفمبر، عيد ميلاد الفنانة جالا فهمي الـ 58، بعدما قدمت العديد من الاعمال الفنية المتنوعة.

في عام 1990 بدأت التمثيل لتتألق في عدة أعمال فنية منها فيلم "طأطأ وريكا وكاظم بيه"،"سمكة وأربع قروش"، "كلام الليل"، كما شاركت في الجزء الثالث من مسلسل ليالي الحلمية ومسلسل الوسية.