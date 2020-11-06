مستنيكم بكره.. محمد الشرنوبي يروج لحفله الأول بعد كورونا

روج المطرب محمد الشرنوبي لاول حفل جماهيرى لة بعد ازمة الكرونا عبر صفحتة الرسمية بموقع االتواصل الاجتماعي انستجرام

و كتب محمد الشرنوبي :مستنيكم بكرة في دار الاوبرا المصرية بمسرح النافورة في اول حفل جمهوري ليا بعد الكورونا❤️و لكل اللي سألوا لينك الحجز في البايو

يذكر أن آخر أعمال المطرب محمد الشرنوبي،أغنية قلبي ارتاح التي غناها في فرحه، وإليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالة محمد الشرنوبي وزوجته راندا .

وحذفت إدارة موقع يوتيوب أغنية الفنان محمد الشرنوبي الجديدة قلبي ارتاح، وذلك بعد أيام من عرضها؛ بسبب قيام المنتجة سارة الطباخ بإرسال العقد الحصري المبرم مع المطرب لإدارة الموقع.

وبعد أن تأكدت الإدارة من صحة موقفها القانوني؛ قررت حذفها بشكل نهائي، حيث لم يقدم الشرنوبي ما يثبت دليل عرضها.

وكانت سارة الطباخ قد خاطبت الشركة الإعلانية التي تروج للأغنية وحذفتها من على صفحتها ثم حذفتها من كل التطبيقات، وبعد ذلك خاطبت يوتيوب واستجابت إدارته.

وسبق أن أصدرت سارة الطباخ، تحذيرا، بعدم التعامل مع محمد الشرنوبي بشكل منفرد لأن عقده مع شركتها ما زال ساريا، ولم يفسخه كما يدعي، وهذه ليست المرة الأولي التي تحذف فيها أغنية الشرنوبي، لأنها حذفت من قبل شركة روتانا بعد أن اتفق معها على توزيعها حذفتها بعد أن تأكدت من صحة موقف سارة الطباخ باعتبارها الوكيل الحصري له وصاحبة الحق الوحيد في التوقيع على أي تواجد فني أو إعلاني يشارك فيه.