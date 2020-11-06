شاهد.. جميلة عوض تثير الجدل بإطلالة علي السرير

نشرت الفنانة جميلة عوض لمتابعيها صورة جديدة، وذلك على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

و ظهرت جميلة عوض بأطلالة جذابة ناعمة علي السرير و حازت الصورة علي اعجاب متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي :

قمر ، تجنني .، المتألقة ، ميصحش الصورة دي

وقد تصدرت مؤخرا النجمة جميلة عوض الترند بعد ظهورها في قصة "لازم اعيش" والتي تذاع في مسلسل "الا انا" التي تعرض حياة فتاة مصابه بالبهاق وتحدث الجميع عن اتقانها للدور ومستوى ادائها المبهر

و كان قد تحدث طارق مصطفى، خبير مؤثرات، عن عمل تأثيرات الممثلة جميلة عوض لدورها فى مسلسل إلا أنا حكاية "لازم أعيش".

وأضاف "مصطفى" خلال حواره ببرنامج "إنبوكس" المذاع عبر فضائية "دوت الخليج2"، أنه قبل عمل المؤثرات على الدور فى المسلسل شرحت المخرجة الشخصية، متابعا: "بدأنا نعمل بحث على النوع دا من الأمراض ومعرفة أعراضه وكيفية تطويره".

وتابع أنه بعد ذلك تم البدء فى عمل بروفة للمسلسل، موضحا: "أول بروفة أخدت 8 ساعات"، مشيرة إلى أن مدير تصوير المسلسل قام بدور كبير فى إبراز المؤثرات على شخصية نور فى مسلسل لازم أعيش.

وأكد أن صعوبة الشخصية كانت فى تطوير المرض وكبره مع كبر عمر البطلة.