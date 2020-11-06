هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلاد أحمد فهمي الـ40 وتعليق من صديقتها يثير التساؤلات حول حملها بطفلها الأول!

هنا الزاهد الفنانة المصرية الشابة، احتفلت في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد فهمي، الـ40، الذي يوافق اليوم، الجمعة، 6 نوفمبر، حيث نشرت صورة رومانسية تجمعها بزوجها عبر حسابها على انستجرام، وأكدت من خلال تعليقها أن الصداقة تطغى على علاقة الحب بينهما.

هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلاد زوجها أحمد فهمي

هنا الزاهد نشرت صورتها مع أحمد فهمي وعلقت عليها قائلة: "عيد ميلاد سعيد لصديقي المقرب"، ليرد عليها فهمي قائلًا: "مراتي وضهري وسندي ربنا يخليكي ليا وافضل فخور بيكي".

وانهالت التعليقات على الصورة التي شاركتها هنا الزاهد مع متابعيها، الذين حرصوا على تهنئة زوجها بعيد ميلاده الـ40، ومن بينهم أيتن عامر والممثل شريف حافظ وآخرين، لكن أكثر التعليقات التي لفتت أنظار الجمهور وأثارت التساؤلات، كان تعليق الفنانة المصرية شذى.

شذى تثير التساؤلات حول حمل هنا الزاهد

شذى أثارت التساؤلات حول حمل الفنانة هنا الزاهد من زوجها أحمد فهمي، بعدما كتبت في تعليقها: "عيد ميلاد سعيد يا أحمد وهنا والسنة الجاية يكون معانا إن شاء الله أحلى بيبي"، وهو ما جعل الجمهور ينقسم في تفسيره للتعليق لفئتين، إحداهما اعتقدت أن الفنانة الشابة حامل في طفلها الأول لكنها لم تعلن حتى الآن سوى للمقربين منها، وآخرين اعتبروا تعليق شذى بمثابة أمنية رقيقة منها لصديقتها، لكن هنا وأحمد لم يعلقان حتى الآن على سواء بنفي أو تأكيد أنباء حملها.

الجدير بالذكر أن الفنانة هنا الزاهد قد خطفت الأنظار منذ فترة بظهورها بإطلالة النجمة العالمية مارلين مونرو، حيث شاركت متابعيها عبر حساباتها على السوشيال ميديا بمجموعة صور لها في جلسة تصوير حديثة ارتدت فيها فستان أحمر مكشوف الكتف مع المجوهرات الفاخرة، وظهرت بإطلالة جمالية متشابهة مع إطلالة النجمة العالمية الراحلة والتي دائما ما تقلدها النجمات بستايل شعرها القصير الأشقر ومكياجها البارز.

أحدث أعمال هنا الزاهد

وبدأت الفنانة المصرية مؤخرًا تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر" الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة وتخوض به هنا أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، وهو من تأليف عدد من الكتاب الشباب وإخراج خالد الحلفاوي، وفكرة يسري الفخراني.

المسلسل من المنتظر عرضه نهاية العام الجاري، وتدور فكرته في إطار اجتماعي كوميدي، وعبارة عن 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل الذي يضم نخبة كبيرة من ضيوف الشرف، ويكتب المسلسل 8 مؤلفين من بينهم إياد صالح وضياء محمد وفيدرا وأحمد المصري وهشام إسماعيل وهند فايد ومحمد جلال وإيهاب بليبل وأيمن الشايب.