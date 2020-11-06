محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا بردود أفعال الجماهير الكوميدية علي أنغام بم بم..فيديو

شارك محمد رمضان جمهوره فيديو جديد كوميدي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

حيث نشر الفنان محمد رمضان ردود أفعال الجماهير المضحكة علي انغام اغنية: "بم بم"

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وكان الفنان محمد رمضان، تصدر مؤشرات البحث جوجل بعد إعلانه عن شرائه سيارته الجديدة من نوع "رولزرويس كولينان 2020".

ونشر محمد رمضان صورة له مع السيارة من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلق رمضان قائلا: "أمس اشتريت سيارة رولزرويس كولينان 2020 بلاك بادچ شكرًا الاخوة الأردنيين أصحاب معرض إليت للسيارات بدبي على حسن الاستقبال وسرعة الإنجاز في العمل، وشكرًا على هذه النمرة المميزة".

وكانت أحدث أعمال محمد رمضان كليب "يا حبيبي" مع المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا.