بالكاجول.. حنان مطاوع تخطف أنظار متابعيها على إنستجرام

شاركت حنان مطاوع صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجول ساحرة وأنيقة.

وظهرت حنان مطاوع ببنطال جينز وتوب وشيميز باللون السماوي وانتعلت حذاء رياضي باللون الابيض ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

و علقت قائلة :صباح الخير ، انهاردة الجزء الثانى من ردى على اسئلتكم

وكانت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون أعلنت عن تكريم الفنانه "حنان مطاوع" وجائزة افضل ممثلة دراما عن اعمالها الدرامية لسنة ٢٠٢٠ الدرامى ضمن تكريمات المهرجان في دورته الثامنه ،جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان.

وقال فتحي الحصري رئيس الحفل إن هذا التكريم جاء بعد اجتماع ، لجنة التحكيم لتحصد الجائزة عن لجنة التحكيم ،ويأتي ذلك بعد إعلان الإدارة عن تكريم الفنان ياسر جلال، احمد زاهر ،طارق الابيارى،المخرج سامح عبد العزيز، القنان مدحت صالح ،ايهاب فهمى، ونخبة من نجوم الفن.

و يذكر ان اخر اعمال حنان مطاوع مسلسل الا انا حكايه "أمل حياتي" تأليف أمين جمال، شريف يسري، إخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجي واروما، بطولة حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، حنان سليمان، وصبري عبدالمنعم.