بعد ظهور أعراض كورونا على ابنها.. وفاء صادق توجه رسالة تحذير للمصريين

وتابعت: ارجوكم.. والمضطر ينزل الكمامة الكمامة الكمامة ضروري ربنا يستر علي الجميع".
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يذكر أن وفاء صادق شاركت في موسم رمضان 2020، بمسلسل "فلانتينو" من بطولة عادل إمام ودلال عبدالعزيز وداليا البحيري وحمدي الميرغني ومحمد الكيلاني وطارق الإبياري وهدى المفتي ورانيا محمود ياسين، ومن إخراج رامي إمام .
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