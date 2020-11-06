أكرم حسني يهنئ أحمد فهمي بعيد ميلاده: كل سنة وأنت طيب يا عاقل

هنأ الفنان أكرم حسني، صديقه الفنان أحمد فهمي بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر أكرم حسني صورة له برفقة أحمد فهمي وهنا الزاهد،على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلق قائلا : كل سنة وانت طيب يا عاقل يا متزن ويا رب تبقى سنة حلوة عليك انت وهنا".

وكان آخر أعمال الفنان أحمد فهمى مسلسل "رجالة البيت"، والذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته أكرم حسنى وبيومى فؤاد وويزو واخراج احمد الجندى.

وشهد العمل حالة من الجدل الواسع فور عرضه، حيث لم يحظى العمل على إعجاب البعض، وهو الأمر الذى دفع فهمى للاعتذار الى الجمهور الذى لم يعجبه العمل.

بينما ظهر الفنان محمد محمود عبد العزيز كضيف شرف خلال أحداث مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف المقرر عرضه في موسم دراما رمضان الماضي.

مسلسل "النهاية" تدور أحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجى ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة، ويشارك فى بطولته عمروعبد الجليل، سهر الصايغ، ناهد السباعى، أحمد وفيق ومحمد لطفى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين.