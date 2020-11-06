أنغام تطرح برومو أغنيتها الجديدة مزح.. شاهد

طرحت الفنانة أنغام، برومو أغنيتها الجديدة التي تحمل إسم "مزح" ومن المقرر طرحها بشكل رسمي يوم 11 نوفمبر الجاري.

وكانت أنغام، قد كشفت عن تعاونها الثانى مع المستشار تركى ال الشيخ فى البومها الخليجى الجديد والذى من المقرر ان يتم طرحه خلال الايام القلية المقبلة.

قالت انغام، فى تسجيل صوتى لبرنامج ET بالعربى: "اتعاون مع المستشار تركى ال الشيخ فى اغنية جديدة بعنوان "لايقين" ويعد ذلك التعاون الثانى بيننا".

واضافت قائلة: "اشعر بان الاغنية جديدة ومختلفة عن الاغانى التى قدمتها من قبل واتصور انها جديده علي المستشار تركى ال الشيخ ايضا ومختلفة عنى واتوقع نجاحها عند طرحها".