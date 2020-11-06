نشوى مصطفي تتصدر الترند ومغردون: متخافيش أنت أقوى من كورونا

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # نشوى مصطفى لدعمها ومواساتها عقب الإعلان عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ونقلها إلى المستشفى.

وانهالت عبارات التضامن والدعاء لها بالشفاء وتجاوز المحنة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجاءت التعليقات كالآتي:

يارب تقومى بالسلامة يا مدام نشوى انتى فنانه محترمه واعمالك محترمه عمرك ما شاركتى فى اى عمل يجرحنا أو يجرح قيم مجتمعنا إن شالله تخفى كل يوم بيعدى مناعتك بتقدر تتعامل مع الفايروس اتمسكى بالحياة. ⁦

انت الاقوي ، ربنا يشفيكي يو يعافيكي يارب

هتقوي بالف سلامة و هتدجعي تنوري الشاشة يا اجمل فنانة

كلنا بندعيلك ، خليكي قوية و هتعدي علي خير

حبيبتي يانشوي ياقلبي واقسم بالله بندعيلك وان شاء الله باذن الله هتقومي منها لولادك ولناس اللي بتحبك انسانة نضيفة بتاريخ نضيف وتستاهلي كل خير يااروحي احنا زعلنا عشانك من وقت ماعرفنا ربنا يقومك بالسلامة بنحبك يانشوي ياست يامحترمة و ربنا يشفيكي

ووجهت الفنانة نشوي مصطفي، الشكر إلى كل زملائها في الوسط الفني الذين وقفوا بجوارها في محنتها الأخير عقب إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي علي التليفزيون المصري: "أشكر كل الناس اللى بتدعيلي وعيطت لما كل زمايلي بلا استثناء كانوا قلقين عليا .. كل الناس يدعولي وخلوا بالكوا من إجراءات الوقاية تاني، رعبي على ولادي اللي مش عايزين يبعدوا عني وخايفة عليهم وإهمالي كان ممكن يؤذي ولادي وزوجي".

وتابعت نشوى: "أنا استهونت أوي ومكنتش بكذب نفسي إن هيجيلي كورونا.. وبقول للناس أرجوكم الكمامة أم 3 جنيه هتحميكم من ألم صعب وقاسي المرض ده خبيث".

واستطردت: "أشكر الرئيس لأنه من سنتين عمل حملة 100 مليون صحة واكتشفنا من خلالها إن أمي عندها فيروس "سي" وتم علاجها بدون مليم وجبر بخاطري أنا وأولادي والنهاردة بتعالج في مستشفي حكومي وبيجبر بخاطر أمي وزوجي وأولادي .. لو معملتش لمصر غير انك بتعالجها ربنا يكرمك ويعينك ويقويك".