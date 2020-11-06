ربوا عيالكم على حب الحيوان.. عائشة بن أحمد توجه رسالة من خلال دوت الخليج لـ جمهورها

قالت الفنانة عائشة بن أحمد: "أنا أصاب بالجنون في أي شيء يخص الحيوان، من الممكن أن أتصرف أي تصرف في الشارع وانسى كوني فنانة لديها جمهور، وحدث بالفعل الكثير من المواقف المجنونة التي تجعل الناس تستغربني".
وأضافت من خلال تصريحها لـ"دوت الخليج": "أنا أتعامل على طبيعتي ويبقى دائمًا بداخلي شعور أنني لابد وأن أنقذ هذا الحيوان، ولا أضمن رد فعلي إذا رأيت شخصا يؤذي حيوانا أمامي".
كما تابعت قائلة: "أوجه نصيحتي للكبار وأقول لهم "ربوا عيالكم على حب الحيوان، لو حبوا حيوان هيحبوا اي بني آدم هتلاقي الإنسان حنين، حبيب الحيوان حبيب كل الناس، الحيوان يشعر ويتألم ويبكي ويعطش ويجوع ويغير، وعندما تربيه ثم ترميه يتأثر".
وإختتمت حديثها: "الحيوان من أجمل المخلوقات التي خلقها الله وهو أمرنا بحسن معاملتها "إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء"، وأنا أربي عددا كبيرا من القطط في تونس وفي مصر، ولدي كلبان في تونس".
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