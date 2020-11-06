أخبار الفن| الجمهور يطارد زينب غريب.. محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا

نشر قسم الفن بموقع دوت الخليج عددا من الأخبار المهمة على مدار اليوم، نستعرضها في التقرير الآتي:
تصدرت الفنانة زينب غريب، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد إعلانها إصابتها بفيروس كورونا.
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # نشوى مصطفى لدعمها ومواساتها عقب الإعلان عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ونقلها إلى المستشفى.
قالت الفنانة عائشة بن أحمد: "أنا أصاب بالجنون في أي شيء يخص الحيوان، من الممكن أن أتصرف أي تصرف في الشارع وانسى كوني فنانة لديها جمهور، وحدث بالفعل الكثير من المواقف المجنونة التي تجعل الناس تستغربني".
طرحت الفنانة أنغام، برومو أغنيتها الجديدة التي تحمل إسم "مزح" ومن المقرر طرحها بشكل رسمي يوم 11 نوفمبر الجاري.
شارك محمد رمضان جمهوره فيديو جديد كوميدي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
أصدر مكتب الفنانة ماجدة الرومي، بيانا، اليوم، بشأن حقوق ملكية الأغاني الخاصة بها.
جاء نص البيان: كثرت في المرحلة الأخيرة اعمال التعدي على حقوق الملكية الفنية وأخر هذه الإرتكابات إقدام فرقة تطلق على نفسها اسم "Kimaera" على التصرف دون أي حق أو إذن باغنية "يا بيروت" وإستغلالها تجاريًا عبر تصوير فيديو كليب عمدت بعض محطات التلفزة اللبنانية إلى بثه، فحول هذا الموضوع نبدي ما يلي:
يحل اليوم الجمعة 6 نوفمبر، عيد ميلاد الفنانة جالا فهمي الـ 58، بعدما قدمت العديد من الاعمال الفنية المتنوعة.
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