عاصي الحلاني لـ دوت الخليج: لا مانع من خوض تجربة التمثيل بشرط

كشف الفنان عاصي الحلاني عن المعايير التي تحدد اتجاهه إلى السينما.



وقال في تصريحات لـ دوت الخليج": معايير الاتجاه للسينما والدراما معروفة فانا لا امانع في خوض تجربة السينما والدراما ان وجدت عملا يضيف لي وورقا يليق وموضوعا يتناسب مع تاريخي واسلوبي واذا جاءت فرصة جيدة مقنعة لن اتردد ابدا في خوض التجربة.



وكان قد كشف الفنان عاصي الحلاني عن تقديمه اغنية مصرية ضمن برنامجه بحفل مهرجان الموسيقى العربية الذي تنطلق فعالياته يوم ١ نوفمبر وتنتهي ١٠ من نفس الشهر، وتحمل اسم"أيوة يامصريين".



وقال في تصريحات لـ "دوت الخليج": أغنية ايوة يامصريين هدية محبة لمصر وشعبها الحبيب ومن البداية اتصل بى صديقى ومدير أعمالى فى مصر المنتج الفني شريف ضياء، وقال لي ان هناك اغنية رائعة ستعجبني، وهى من تأليف أحمد علاء وألحان سامر ابو طالب وتوزيع زووم واعجبتني جدآ وطلبت تنفيذها فورا وكان لى الشرف أن أقوم بغنائها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي فى احتفالات أكتوبر.