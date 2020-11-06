كشف الفنان عاصي الحلاني عن المعايير التي تحدد اتجاهه إلى السينما.
وقال في تصريحات لـ دوت الخليج": معايير الاتجاه للسينما والدراما معروفة فانا لا امانع في خوض تجربة السينما والدراما ان وجدت عملا يضيف لي وورقا يليق وموضوعا يتناسب مع تاريخي واسلوبي واذا جاءت فرصة جيدة مقنعة لن اتردد ابدا في خوض التجربة.
وكان قد كشف الفنان عاصي الحلاني عن تقديمه اغنية مصرية ضمن برنامجه بحفل مهرجان الموسيقى العربية الذي تنطلق فعالياته يوم ١ نوفمبر وتنتهي ١٠ من نفس الشهر، وتحمل اسم"أيوة يامصريين".
وقال في تصريحات لـ "دوت الخليج": أغنية ايوة يامصريين هدية محبة لمصر وشعبها الحبيب ومن البداية اتصل بى صديقى ومدير أعمالى فى مصر المنتج الفني شريف ضياء، وقال لي ان هناك اغنية رائعة ستعجبني، وهى من تأليف أحمد علاء وألحان سامر ابو طالب وتوزيع زووم واعجبتني جدآ وطلبت تنفيذها فورا وكان لى الشرف أن أقوم بغنائها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي فى احتفالات أكتوبر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاصي الحلاني لـ دوت الخليج: لا مانع من خوض تجربة التمثيل بشرط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.