موجز السوشيال ميديا..نشوي مصطفي تتصدر الترند..وفاء صادق توجه رسالة تحذير بعد إصابة ابنها بأعراض كرونا .. رامي رضوان يكشف عن نصب ...

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية.

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # نشوى مصطفى لدعمها ومواساتها عقب الإعلان عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ونقلها إلى المستشفى.

شارك محمد رمضان جمهوره فيديو جديد كوميدي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وجهت الفنانة وفاء صادق رسالة خطيرة لجمهوها بخصوص فيروس كرونا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

نشرت الفنانة جميلة عوض لمتابعيها صورة جديدة، وذلك على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

حذر الإعلامي رامي رضوان من نصب مراكز و معامل تحليل كرونا الخاصة، مؤكدا أنه يجب التعامل مع الأماكن المعتمدة لوزارة الصحة.

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها برفقة زوجها الفنان أحمد فهمي عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام

شارك عصام الحضري جمهوره، بفيديو جديد له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.