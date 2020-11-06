نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية.
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # نشوى مصطفى لدعمها ومواساتها عقب الإعلان عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ونقلها إلى المستشفى.
شارك محمد رمضان جمهوره فيديو جديد كوميدي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
نشرت الفنانة جميلة عوض لمتابعيها صورة جديدة، وذلك على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها برفقة زوجها الفنان أحمد فهمي عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام
شارك عصام الحضري جمهوره، بفيديو جديد له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا..نشوي مصطفي تتصدر الترند..وفاء صادق توجه رسالة تحذير بعد إصابة ابنها بأعراض كرونا .. رامي رضوان يكشف عن نصب ... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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