محمد أنور يحيى ذكرى وفاة هيثم أحمد زكى ويطالب الجمهور بالدعاء

أحيا الفنان محمد أنور، الذكرى الأولى لوفاة الفنان هيثم أحمد زكي.

ونشر محمد أنور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لـ هيثم وعلق عليها قائلا: "النهارده الذكري السنويه لوفاة هيثم زكي ياريت تقروله الفاتحة هو وكل امواتنا جميعا يارب وادعوله بالرحمه".

وشارك محمد انور مؤخرا في بطولة مسلسل قوت القلوب مع رانيا فريد شوقي، وإسلام جمال، ومحمد أنور، وسهر الصايغ، والمسلسل من تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة.

وتدور أحداث المسلسل حول سيدة تعاني من طريقة معاملة أبنائها خريجي الجامعة لها، لاعتراضهم على طبيعة مهنتها كعاملة في مدرسة، إلا أنها لا ترضخ لطلبهم بترك مهنتها، زوفي الوقت نفسه تبحث عن مهنة أخرى لزيادة دخلها.