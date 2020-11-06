ريهام أيمن تتألق في أحدث ظهور من باريس .. شاهد

وكانت احدث مشاركات ريهام ايمن الفنيه بطولة مسلسل العراف مع الزعيم عادل امام وزوجها شريف رمزي والفنان احمد فلوكس ورشا مهدي
يذكر أن ريهام أيمن، تزوجت من زميلها شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان احدث أعمالها مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام عام 2013.
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