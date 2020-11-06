ريهام أيمن تتألق في أحدث ظهور من باريس .. شاهد

شاركت الفنانة ريهام ايمن جمهورها مجموعة من الصور لها عبر إنستجرام من زيارتها الى باريس.

وظهرت ريهام أيمن بالصور بإطلالة مميزة من امام برج ايفل بالعاصمة الفرنسية باريس وعدد من الأماكن المشوره بها وعلقت قائلة "ريهام في باريس".

وكانت احدث مشاركات ريهام ايمن الفنيه بطولة مسلسل العراف مع الزعيم عادل امام وزوجها شريف رمزي والفنان احمد فلوكس ورشا مهدي

يذكر أن ريهام أيمن، تزوجت من زميلها شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان احدث أعمالها مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام عام 2013.