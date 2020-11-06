زوجة كريم فهمي تهنئ شقيقه بعيد ميلاده

هنأت دانيا البناوي زوجة الفنان كريم فهمي، شقيق زوجها الفنان أحمد فهمي بعيد ميلاده الـ 40.

ونشرت دانيا البناوي عبر حسابها على إنستجرام صورة لها مع أحمد فهمي، وعلقت عليها "كل سنة وانت طيب حبيبي".

يذكر أن آخر أعمال فهمي كان مسلسل "رجالة البيت" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، عبر القنوات الفضائية.

مسلسل "رجالة البيت" من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، إنتاج سينرجي-تامر مرسي ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم أكرم حسني، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، لطفي لبيب ودينا محسن "ويزو"