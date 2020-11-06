لاغيني تلاقيني.. جديد رولا سعد باللهجة المصرية

أصدرت شركة لايف ستايلز ستوديوز فيديو كليب "لاغيني تلاقيني"، جديدا النجمة رولا سعد، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.
الأغنية مصرية إيقاعية، تحمل في أنغامها سحر الموسيقى الشرقية بخلطة فنية مختلفة وجديدة ، وتولى زياد خوري إخراج الفيديو كليب، وأظهر رولا بالعديد من اللوحات الفنية المميزة ، حيث اختارت رولا ان تطل في العمل بمجموعة كبيرة من الأزياء غير التقليدية ، مستخدمة أحدث صيحات الموضة والإكسسوارات المميزة .
"لاغيني تلاقيني" عمل غنائي استعراضي، من كلمات أسامة مصطفى، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقي أحمد عادل، مكس وماستر هاني محروس.
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