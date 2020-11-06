يلعب مع نمر ويطعم تمساحا .. حمادة هلال في رحلة لمزرعة خاصة بدبي

سافر الفنان حمادة هلال إلى دبي من أجل رحلة إلى مزرعة حيوانات خاصة هناك، مع مجموعة من أصدقائه.



وظهر حمادة في أحد الفيديوهات وهو يلعب مع نمر ويطعم تمساحا.



ونشر الفنان حمادة هلال صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".



وعلق حمادة هلال على الصورة قائلا: "صباح الفل والهنا على كل الناس الحلوه من دبي ..وان شاء الله فى شغل جديد".



وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالتالي:

- ان شاء الله هتكسر الدنيا

- ايوووه بقي

- مبروك ياحماده مقدما

اقرأ أيضا :

نهاد أبو القمصان لـ حمادة هلال: عليك دراسة أثر الفن على المجتمع



ويذكر ان قال الفنان حمادة هلال، إنه يقدم الاعتذار عن أغنية "الشرع محللى أربعة"، وما أثارته من جدل، مشددًا على أنه شخص يراعى القيم الأخلاقية والاجتماعية في الفن الذى يقدمه إلى جمهوره.



وتابع:" أنا عندى ثقافة شوية ومنذ سنوات لم تحدث أعمالى أية مشاكل ..أنا بخاف على البيوت جدًا وبحترم ثقافة الأشخاص.. وأنا واحد بخاف ربنا".

facebook