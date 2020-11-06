بالفيديو| التجهيزات الأولى من زفاف هنادي مهنى وأحمد خالد صالح "خاص"

حصل موقع "صدي البلد" الاخباري، علي فيديو للاستعدادات الأولى من العروس الفنانة هنادي مهنى، كريمة الموسيقار هاني مهنى، لزفافها على الفنان أحمد خالد صالح، نجل الفنان الراحل خالد صالح، وذلك داخل أحد فنادق مصر الجديدة.

وظهرت هنادي خلال الاستعدادات أثناء وضع الماكياج وتصفيف الشعر، بعدها ارتدت فستان الزفاف علي غرار الملكات، من تصميم الفنان المصري العالمي هاني بحيري.

ويتوافد حاليا نجوم الفن الي حفل الزفاف، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.