محمد محمود عبد العزيز يحيي ذكرى وفاة هيثم أحمد زكي

أحيا الفنان محمد محمود عبد العزيز عبر حسابةه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، الذكرى الأولى لوفاة الفنان هيثم أحمد زكي.

ونشر محمد محمود عبد العزيز، فيديو له مع هيثم من مسلسل كلبش وعلق قائلا: "مش لاقى كلام اقوله ليك يا هيثم ولا حتى لاقى كلام اقوله عليك، بس اللى انا متأكد منه انك اكيد فى مكان احلى و انك اكيد مبسوط مع حبايبك اللى وحشوك و وحشونا كلنا... الله يرحمك و يصبرنا، الى أن نلتقى يا صديقى و اخويا الغالى.(اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لهيثم احمد زكى و لكل من رحلوا عنا) ".

يذكر أن آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة".

العمل بطولة الفنانين "عزت العلايلي" وصلاح عبدالله وبوسى" ومرڤت أمين،، بالإضافة إلى منة فضالى ، ريم البارودى ، ميريهان حسين ' محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون".