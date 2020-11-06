بعد اتهام المهرجان بالتسبب في انتشار كورونا| أمير طعيمة يدافع عن الجونة السينمائي

دافع الشاعر امير طعيمة عن مهرجان الجونة السينمائي، ورد على المهاجمين له بأنه سبب في انتشار كورونا.

وكتب عبر حسابه على فيسبوك":الناس فوق بعض في كل مكان، ما بتكلمش علي المضطرين لأكل عيشهم؛ بتكلم عّن تجمعات كتير ملهاش اي داعي، ليه محسسني ان مهرجان الجونة هو الوحيد اللي كان فيه تجمعات و باقي ال ١٠٠ مليون قاعدين في بيوتهم".

وأضاف": ده انا لما بشوف في سوبر ماركت حد بكمامة؛ ببقي عايز أبوس ايده من كتر ما انا شايفه جميل وملتزم هُم ال ٥٠٠ واحد دول سبب وجود الكورونا في مصر يعني؟.. ملحوظة: انا ما كنتش في المهرجان اصلا".

وأعلن الناقد الفني مجدي الطيب، إصابته بفيروس كورونا؛ بعد عودته من مهرجان الجونة السينمائي، ونشر صوره له عبر حسابه على فيسبوك بجهاز التنفس الصناعي.