سبب امتناع بسمة عن إعلان إصابتها بـ كورونا

نشرت الفنانة بسمة توضيح عبر حسابها على فيسبوك، بعد إعلان إصابتها بكورونا.
وكتبت" قائلة: "للتوضيح بس، مكنتش أفضل أني أعلن عن موضوع الكورونا ده عبر السوشيال ميديا، مش لأي سبب غير لأني عارفة كمية اللغط اللي أخبار زي دي هتعمله، والقيل والقال.
وتابعت: "الحقيقة أنا مبلومش غير روحي في الموضوع ده، لاني واضح اني اهملت في لبس الكمامة، ودي غلطتي مبلومش عليها حد، اتعلمت الدرس، واتعلمت اهمية الاجراءات الاحترازية، مضيفة: "كمان شكر واجب لوزارة الصحة، وصلتني عن طريق الزميلة والصديقة بشرى رسالة منهم بيعرضوا مساعدتهم بالتحاليل والأدوية، ودي حاجة تطمن جدا، ألف شك".
وختمت قائلة: "غير كده بقى، انا قاعدة مستنية نص الاسبوع بفارغ الصبر عشان ابدا اعمل تحاليل جديدة وتطلع سلبية باذن الله".
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