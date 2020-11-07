أحمد خالد صالح ينشر صور حفل زفافه.. شاهد

شارك الفنان احمد خالد صالح جمهورة صورًا عبر حسابه علي "فيس بوك" من حفل زفافه علي النجمة هنادي مهنا المقام حاليا بتحدي فنادق القاهرة بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

ويقام حفل زفاف الثنائي في فندق شهير بالقاهرة، ويقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء المقربين فقط وبعض نجوم الفن مع التأكيد على عدم حضور الأطفال للحفل بناء على طلب وزارة الصحة والسكان.

وتميز فستان هنادي مهنى بتفصيلة جديدة وعصرية تتناسب معها، كما تميز الفستان بذيل طويل ومطرز بالورود والفصوص الناعمة التي تزين بها الفستان، ووضعت طرحة طويلة ومطرزة على رأسها باللون الابيض.

كما وضعت اكسسوارات للشعر باللون الفضي، ومنقوشة بمجموعة من الفصوص، وتركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة.

كما ظهرت هنادي مهنى ، بفستان مجسم باللون الأبيض، وبأكمام طويلة خلال عقد قرانها، ومطرز بشكل انيق ليبرز رشاقتها، واختارت وضع ماكياج بسيط وناعم.