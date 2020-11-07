آيتن عامر تهنئ أحمد فهمي بعيد ميلاده.. شاهد

حرصت الفنانة آيتن عامر، على تهنئة النجم أحمد فهمي، بعيد ميلاده، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها صورة لها عبر حسابه على "انستجرام".

وعلقت "ايتن عامر"، على الصورة التي نشرها قائلًا: " كل سنة وانت طيب واحده من اللي قبلها"

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فهمى كان مسلسل "رجالة البيت"، والذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته أكرم حسنى وبيومى فؤاد وويزو واخراج احمد الجندى.

وشهد العمل حالة من الجدل الواسع فور عرضه، حيث لم يحظى العمل على إعجاب البعض، وهو الأمر الذى دفع فهمى للاعتذار الى الجمهور الذى لم يعجبه العمل.

يذكر أن الفنانة آيتن عامر، أخر أعمالها مسلسل "فرصة تانية"، وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة وتميم عبده.