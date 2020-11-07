الصور الأولى من استعدادات حفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

حفل زفاف الفنانة هنادي مهنا والفنان أحمد خالد صالح الذي سوف يبدأ بعد قليل بحضور بعض من نجوم وأصدقاء العائلة نظرا للظروف الخاصة بفيروس كورونا، قد انتشرت بعض الصور للاستعدادت الخاصة بالحفل المنتظر.

الصور الأولى لحفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

أحمد خالد صالح وهنادي مهنا يحظى حفل زفافهما الذي من المقرر أن يبدأ بعد قليل باهتمام واسع من قبل الجمهور، وقد انتشرت أكثر من صورة لاستعدادات الحفل المنتظر والذي يأتي بعد حوالي أسبوعين من إقامة كل من العروسين لليلة حنة بحضور بعض من زملائهما، وكشفت الصور الأولى عن مكان الحفل الذي سوف يقام في إحدى الفنادق بالقاهرة ولكن ليس في قاعة مغلقة بل في مكان مفتوح، وانتشرت صور العروسين على بعض الأدوات المستخدمة في الحفل، وتاج العروس والذي كتب عليه "الملكة هنادي".

A post shared by (@hanadymehanna_loverss) on Nov 6, 2020 at 9:00am PST

إجراءات خاصة في حفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

هنادي مهنا وأحمد خالد صالح قد تم تداول بشكل واسع بعض الشروط التي وضعها كل منهما من أجل حضور حفل الزفاف والتي من بينها منع اصطحاب الأطفال إلى مكان الحفل، وذلك وفقا للإجراءات التي فرضت على حفلات الزفاف المقامة في الفنادق بسبب انتشار فيروس كورونا، وتردد أن حفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح سوف يحييه مجموعة من نجوم الطرب أبرزهم الفنان تامر حسني، ومحمود الليثي، ومدحت صالح، وحكيم، ومن المقرر كذلك أن يتواجد عدد من نجوم الوسط الفني في حفل زفاف النجمين.

أحمد خالد صالح وهنادي مهنا يخطفان الأنظار بعد ارتباطهما

أحمد خالد صالح وهنادي مهنا قد فاجئ كل منهما الجميع بالإعلان عن عقد قرانهما في شهر أكتوبر الماضي، وتصدرت أخبار الثنائي مواقع التواصل ومؤشرات البحث بعد تداول الصور الأولى من عقد قرانهما، وخطفا الأنظار بسبب رومانسيتهما، بالإضافة إلى الحفل الذي تم في أجواء عائلية بسيطة، وحضره عدد من النجوم مثل يسرا، وبوسي، وريم سامي، ومحمد جمعة، ومحمد الشرنوبي، وكان العروسين احتفلا كذلك منذ أسبوعين بليلة الحنة حيث انتشرت مجموعة صور وفيديوهات من الحفل الذي أقيم بحضور بعض من زملائهما في الوسط الفني، وقرر كل من أحمد خالد صالح وهنادي مهنا الاحتفال بشكل مختلف بالحنة حيث قام الثنائي بإرتداء الجلباب والاستعانة بالعديد من الديكورات التي تعبر عن الأجواء والفلكلور الشعبي، وظهرت هنادي مهنا في جلسة التصوير مع أحمد خالد صالح وهي تمسك عصا خشبية في وقت وضع نجل الفنان خالد صالح شارب، حيث استوحي الثنائي ظهورها من أفلام الأبيض والأسود المصرية القديمة.