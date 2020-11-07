صور وفيديو لـ هنادي مهنا بالفستان الأبيض من حفل زفافها على أحمد خالد صالح

هنادي مهنا ظهرت في أول فيديو لها بالفستان الأبيض قبل انطلاق حفل زفافها على الفنان أحمد خالد صالح والذي يقام في إحدى الفنادق بالعاصمة المصرية القاهرة بحضور مجموعة من أصدقائهما وزملائهما في الوسط الفني.

أول فيديو لهنادي مهنا بالفستان الأبيض

هنادي مهنا تحتفل الآن بزفافها على الفنان أحمد خالد صالح وقد تداول مستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة بالفستان الأبيض وذلك قبل لحظات من بداية حفل الزفاف، وقد خطفت الفنانة المصرية الأنظار بفستانها الذي ظهرت به، حيث أظهر الفيديو مدى فخامته وأشاد قطاع واسع من الجمهور بحسن إختيار الفنانة لفستان زفافها، كما تم تداول صورة للفنان أحمد خالد صالح ببدلة الزفاف قبل انطلاق الحفل.

A post shared by (@famouspeoples390) on Nov 6, 2020 at 10:19am PST

تامر حسني وحسن شاكوش في حفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

أحمد خالد صالح وهنادي مهنا يحظى حفل زفافهما باهتمام واسع من قبل الجمهور، وقد انتشرت أكثر من صورة لاستعدادات الحفل المنتظر وكشفت الصور الأولى عن مكان الحفل الذي سوف يقام في إحدى الفنادق بالقاهرة ولكن ليس في قاعة مغلقة بل في مكان مفتوح، وانتشرت صور العروسين على بعض الأدوات المستخدمة في الحفل، وتاج العروس والذي كتب عليه "الملكة هنادي"، وقد تداول بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي الشروط التي وضعها كل من العروسين لمن يحضر حفل زفافهما والتي من بينها منع اصطحاب الأطفال إلى مكان الحفل، وذلك ما يوافق الإجراءات التي فرضت على حفلات الزفاف المقامة في الفنادق بسبب انتشار فيروس كورونا، وتم تداول كذلك صورة تجمع كل من الفنان تامر حسني والفنان الشعبي حسن شاكوش قبل بداية حفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح.

نجوم الغناء يحيون حفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

هنادي مهنا وأحمد خالد صالح سوف يحيي حفل زفافهما كما تردد مجموعة من نجوم الطرب أبرزهم الفنان تامر حسني، ومحمود الليثي، ومدحت صالح، وحكيم، والعديد من نجوم الغناء الذين يرتبطون بعلاقة صداقة مع والدها الموسيقار هاني مهنا، كما أنه من المقرر كذلك أن يتواجد عدد من نجوم الوسط الفني في حفل زفاف النجمين حيث حرص كل منهما على دعوة العديد من أصدقائها في حفل عقد القران الذي أقيم في بداية شهر أكتوبر الماضي، وكان العروسين احتفلا كذلك منذ أسبوعين بليلة الحنة حيث انتشرت مجموعة صور وفيديوهات من الحفل والذي قرر كل من أحمد خالد صالح وهنادي مهنا الاحتفال به بشكل مختلف حيث قام الثنائي بإرتداء الجلباب والاستعانة بالعديد من الديكورات التي تعبر عن الأجواء والفلكلور الشعبي.