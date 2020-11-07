هنادي مهنى ترقص في حفل زفافها مع أحمد خالد صالح ووالدها يبكي فرحا..فيديو وصور

هنادي مهنا الفنانة المصرية خطفت الأنظار مع ظهورها مع الفنان أحمد خالد صالح في العديد من الصور والفيديوهات التي جمعتهما في جلسة تصوير قبل بداية حفل زفافهما الذي شهد العديد من المشاهد الرومانسية التي جمعت العروسين.

أحمد خالد صالح يقبل رأس هنادي مهنا في حفل زفافهما

أحمد خالد صالح ظهر في جلسة تصوير جمعته مع الفنانة هنادي مهنا قبل انطلاق حفل الزفاف، وظهر الثنائي في الصور والفيديوهات التي جمعتهما بشكل رومانسي وهما يمسكان بيد بعضهما، كما قبل أحمد خالد صالح رأس الفنانة هنادي مهنا في جلسة التصوير، كما التقط الموسيقار هاني مهنا والد الفنانة المصرية صورا مع كل من العروسين وقبل رأس ابنته التي حرصت على الإشادة بملابس والدها في حفل الزفاف، كما انتشر كذلك فيديو للعروسين لحظة دخولهما لحفل الزفاف على أنغام أغنية "طلى بالأبيض" للفنانة ماجدة الرومي.

A post shared by @ on Nov 6, 2020 at 12:50pm PST

رقص هنادي مهنا مع والدها على أغنية "بنتي وحبيبتي"

هنادي مهنا ظهرت وهي ترقص مع والدها الموسيقار هاني مهنا في حفل الزفاف حيث تقدم والدها لاحتضانها مع بداية الحفل وعلى أغنية "بنتي وحبيبتي" للفنان مدحت صالح الذي ظهر وهو يقدم مجموعة من الأغاني في حفل الزفاف كما قدم التهنئة للعروسين، ولم يتمالك الموسيقار هاني مهنا دموعه مما جعل ابنته تسانده في هذه اللحظات، وأظهرت الفيديوهات التزام البعض من الحضور بالإجراءات الإحترازية الخاصة بفيروس كورونا وذلك بعد التطورات الأخيرة وإصابة العديد من النجوم خلال الفترة الماضية بعد عودتهم من مهرجان الجونة السينمائي.

A post shared by (@omneiahamdi) on Nov 6, 2020 at 1:24pm PST

إشادة واسعة بفستان زفاف الفنانة هنادي مهنا

أحمد خالد صالح وهنادي مهنا قد تداول مستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي العديد من الفيديوهات والصور لهما قبل انطلاق حفل زفافهما وقد نال فستان زفاف الفنانة هنادي مهنا إشادة واسعة من قبل محبيها، كما كشفت الصور الأولى عن مكان الحفل الذي يقام في إحدى الفنادق بالقاهرة ولكن ليس في قاعة مغلقة بل في مكان مفتوح، وانتشرت صور العروسين على بعض الأدوات المستخدمة في الحفل، وتاج العروس والذي كتب عليه "الملكة هنادي"، ومن المقرر أن يحيي حفل زفاف كل من هنادي مهنا وأحمد خالد صالح مجموهة من النجوم منهم الفنان تامر حسني، ومحمود الليثي، وحكيم، والعديد من نجوم الغناء الذين يرتبطون بعلاقة صداقة مع والدها الموسيقار هاني مهنا.