هاجر أحمد تظهر رشاقتها بتمارين شاقة داخل الجيم

نشرت الفنانة هاجر أحمد صورة لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هاجر أحمد في الجيم وهي تمارس التمارين الرياضية الشاقة مرتدية تيشيرت اسود وبنطلون ليجن باللون الكحلي، وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة تتناسب مع ظهورها.

يُعرض حاليا لهاجر أحمد مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس بطولة ميرنا نور الدين وأسماء جلال وهند عبد الحليم وليلي حسين وحازم إيهاب ورمزي لينر وأحمد كرارة ومي حسين وعلا رامي ونبيل نور الدين وآخرون وهو من إخراج مصطفى أبو سيف.

وتشارك هاجر أحمد في تصوير مسلسل "ضربة معلم" للنجم محمد رجب لتكون البطلة الثالثة بجانب رانيا فريد شوقى ومى سليم، وتجمع المشاهد الأولى كل من محمد رجب ورياض الخولى وآخرون، ويعد المسلسل من نوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.

مسلسل "ضربة معلم" يشارك في بطولته بجانب محمد رجب، كل من رياض الخولى، محمد عز، انعام سالوسه، محسن منصور، رانيا فريد شوقى، ومى سليم وهاجر أحمد وعدد كبير من الفنانين.

وشاركت في السباق الرمضانى 2019 بمسلسل "هوجان" الذى حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".

مسلسل هوجان بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، ورياض الخولى، وعايدة رياض، وأوس أوس، وميرنا نورالدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد.