فقدت حاسة الشم.. بسمة تكشف أعراض فيروس كورونا

أكدت الفنانة بسمة أنها تحاول الإلتزام بتعليمات الطبيب، وتقضي أغلب يومها نائمة، مشيرة إلى أنها فقد تماما حاسة الشم والتذوق.

وأشارت خلال حديثها لبرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، أنها كانت تشعر بألم في الظهر، ولكنها اعتقدت انه من تأثير الأحذية المرتفعة أثناء حضورها مهرجان الجونة، ولكن التحاليل أظهرت إيجابية العينية وإصابتها بفيروس كورونا.