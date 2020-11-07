ربنا يحفظكم ويسعدكم.. دنيا سمير غانم تهنئ أحمد خالد بحفل زفافه علي هنادي مهنا

حرصت النجمة دنيا سمير غانم علي تهنئة الفنان احمد خالد صالح بحفل زفافه علي النجمة هنادي مهنا المقام حاليا باحدي فنادق القاهرة بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

ونشرت دنيا سمير غانم عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام صورة من حفل الزفاف بصحبة زوجها الإعلامي رامي رضوان والعروسين وعلقت "ألف مبروك ربنا يحفظكم و يسعدكم"

ويقام حفل زفاف الثنائي في فندق شهير بالقاهرة، ويقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء المقربين فقط وبعض نجوم الفن مع التأكيد على عدم حضور الأطفال للحفل بناء على طلب وزارة الصحة والسكان.

وتميز فستان هنادي مهنى بتفصيلة جديدة وعصرية تتناسب معها، كما تميز الفستان بذيل طويل ومطرز بالورود والفصوص الناعمة التي تزين بها الفستان، ووضعت طرحة طويلة ومطرزة على رأسها باللون الابيض.

كما وضعت اكسسوارات للشعر باللون الفضي، ومنقوشة بمجموعة من الفصوص، وتركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة.

كما ظهرت هنادي مهنى ، بفستان مجسم باللون الأبيض، وبأكمام طويلة خلال عقد قرانها، ومطرز بشكل انيق ليبرز رشاقتها، واختارت وضع ماكياج بسيط وناعم.