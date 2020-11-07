اخويا الغالي.. محمد محمود عبد العزيز يحيي الذكرى الأولى لرحيل هيثم أحمد زكي

أحيا الفنان محمد محمود عبد العزيز الذكرى الأولى لوفاة الفنان هيثم احمد زكي، وذلك عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشر الفنان محمد محمود عبد العزيز صورة له بصحبة الفنان الراحل هيثم احمد زكي وعلق قائلًا:"مش لاقى كلام اقوله ليك يا هيثم ولا حتى لاقى كلام اقوله عليك، بس اللى انا متأكد منه انك اكيد فى مكان احلى و انك اكيد مبسوط مع حبايبك اللى وحشوك و وحشونا كلنا .. الله يرحمك و يصبرنا، الى أن نلتقى يا صديقى و اخويا الغالى، اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لهيثم احمد زكى و لكل من رحلوا عنا".

يذكر أن آخر اعمال الفنان محمد محمود عبد العزيز مشاركته كضيف شرف خلال أحداث مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف المقرر عرضه في موسم دراما رمضان الماضي.

مسلسل "النهاية" تدور أحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجى ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة، ويشارك فى بطولته عمروعبد الجليل، سهر الصايغ، ناهد السباعى، أحمد وفيق ومحمد لطفى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين.