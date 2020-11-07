كواليس فيلم شبكة الموت.. صورة نادرة لـ نادية الجندي مع فاروق الفيشاوي

نشرت الفنانة نادية الجندي صورة نادرة من كواليس تصوير فيلم شبكة الموت وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"
وكتبت نادية الجندي علي الصورة قائلة "حعرضلكم #صوره_نادره تنشر لأول مرة من كواليس تصوير أخر مشهد من فيلم شبكة الموت مع كاست العمل الفنان فاروق الفيشاوي والمخرج نادر جلال ومديرالتصوير سمير فرج والماكيير محمد عشوب والفنان عثمان محمد علي"
فيلم شبكة الموت إنتاج عام 1990، من إخراج نادر جلال، وبطولة: نادية الجندي، فاروق الفيشاوي، نبيل الحلفاوي، يوسف فوزي، عثمان محمد علي، أحمد عبد الهادي.
يذكر أن آخر أعمال نادية الجندي مسلسل سكر زيادة من بطولة نبيلة عبيد ، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد ، مي الغيطي.
ودارت أحداث مسلسل سكر زيادة في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شراءها، وعليهن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى بنفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.
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