في ذكرى وفاة هيثم أحمد زكي الأولى.. الموقف القانوني لميراثه

توافق اليوم السابع من شهر نوفمبر الذكرى الاولى للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، الذي وافته المنية بشكل مفاجئ ليدخل الوسط الفني حالة صدمة كبيرة.

وأثارت سيارة الراحل أزمة كبيرة خلال الأشهر الماضية على خلفية اختفائها، ومن ثم ما قيل حول استيلاء نجل إحدى المُذيعات عليها.

وكان المستشار بلال عبد الغني، قد قال إنه تم الانتهاء من رصد وجرد جميع مقتنيات الفنان هيثم أحمد زكي مؤخرًا، موضحًا أن هناك بعض المقتنيات كانت موجودة داخل أكياس بلاستيكية كبيرة وأجولة.



وكان رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي، قد أعرب عن استيائه الشديد، بسبب الهجوم الذي يتعرض له في الفترة الأخيرة، من قبل بعض محبي الفنان الراحل أحمد زكي، كونه الوريث الشرعي والوحيد له.