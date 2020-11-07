وأثارت سيارة الراحل أزمة كبيرة خلال الأشهر الماضية على خلفية اختفائها، ومن ثم ما قيل حول استيلاء نجل إحدى المُذيعات عليها.
وكان المستشار بلال عبد الغني، قد قال إنه تم الانتهاء من رصد وجرد جميع مقتنيات الفنان هيثم أحمد زكي مؤخرًا، موضحًا أن هناك بعض المقتنيات كانت موجودة داخل أكياس بلاستيكية كبيرة وأجولة.
وكان رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي، قد أعرب عن استيائه الشديد، بسبب الهجوم الذي يتعرض له في الفترة الأخيرة، من قبل بعض محبي الفنان الراحل أحمد زكي، كونه الوريث الشرعي والوحيد له.
وأصدرت نيابة شئون الأسرة بالدقي، قرارًا بتمكين رامي عزالدين، الوريث الوحيد والشرعي للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، من الشقة التي توفى بداخلها في الشيخ زايد، وأخرى بالمهندسين، ومبلغ مالي 300 ألف في أحد البنوك، ومبلغ 200 ألف وثيقة تأمين، وسيارتين.
وأصدرت نيابة شئون الأسرة بالدقي، قرارًا بتمكين رامي عزالدين، الوريث الوحيد والشرعي للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، من الشقة التي توفى بداخلها في الشيخ زايد، وأخرى بالمهندسين، ومبلغ مالي 300 ألف في أحد البنوك، ومبلغ 200 ألف وثيقة تأمين، وسيارتين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في ذكرى وفاة هيثم أحمد زكي الأولى.. الموقف القانوني لميراثه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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