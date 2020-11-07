في الجنة.. فتحي عبد الوهاب يحيي الذكرى الأولى لرحيل هيثم أحمد زكي

أحيا الفنان فتحي عبد الوهاب الذكرى الأولى لرحيل الفنان هيثم احمد زكي، وذلك عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشر الفنان فتحي عبد الوهاب صورة له بصحبة الفنان الراحل هيثم احمد زكي وعلق قائلًا " الذكرى الاولى هيثم احمد زكي في الجنة ان شاء الله".

كان فتحي عبد الوهاب بدأ مؤخرا تصوير مشاهده في مسلسل "القاهرة كابول" الذي يعتبر التعاون الثانى له مع المخرج حسام على، حيث قدما معًا مسلسل "لآخر نفس" بطولة ياسمين عبد العزيز، ويجسد عبد الوهاب خلال العمل الذي يشارك في بطولته كل من الفنانين خالد الصاوي وطارق لطفي، دورا إعلاميا، حيث تدور أحداثه حول 3 شخصيات رئيسية ضابط وإعلامي وإرهابي.

مسلسل "القاهرة كابول"، يشارك فى بطولته طارق لطفى، وفتحى عبد الوهاب، وخالد الصاوي، وحنان مطاوع، ونبيل الحلفاوى، وشيرين، ونور محمود.

وتعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية، وهم الإعلامي ويجسده فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطني ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.