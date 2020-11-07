بعد ظهورها مع أبلة فاهيتا.. الجمهور يبحث عن ليلى علوي

تصدرت الفنانة ليلى علوي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.
وأشعلت الفنانة ليلى علوي استديو برنامج "أبلة فاهيتا" بغنائها لمهرجان شعبي مع النجم الشعبي طارق الشيخ، واشتركت معهما في الغناء أبلة فاهيتا.
وروت «ليلى علوي» خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "أبلة فاهيتا" المذاع على قناة "أون أي" الفضائية، موقف طريف حدث معها، قائلة: "كان في مرة واحدة جابتلي عريس وشوفته وانا خارجة لقيت عربيتي اتزنقت في الجراج فقمت شيلتها كده وحركتها للوسع وبعدها مشيت لأنها كانت عربية سيات خفيفة يعني".
وتابعت الفنانة ليلى علوي، أنها حضرت مهرجان الجونة بفستان محروق وقامت بتغطية الجزء المحروق بشعرها وفستان آخر كان مقطوعا وقامت بخياطته سريعا والنزول إلى المهرجان، معلقة "بتحصل في أحسن العائلات يا جماعة".
ووجهت الفنانة ليلي علوي، للفنانة بشرى التهنئة قائلة "مبروك يا بشرى ويارب تبقى حياة حلوة وسعيدة عليكم"، مضيفة أنها أرسلت التهاني للفنانة درة بسبب حفل زواجها.
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