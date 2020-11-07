سلسلة أفلام "فانتاستك بيستز".
وأكدت شركة الإنتاج السينمائي "وارنر بروس" أن جوني ديب انسحب من السلسلة بالفعل، وإنه سيتم اختيار ممثل بديل.
يذكر أن تعيش الممثلة الأمريكية آمبر هيرد فرحة كبيرة بعد انتصارها على طليقها النجم العالمي جوني ديب في قضية التشهير التي رفعها ضدها وضد صحيفة "ذا صن" البريطانية، التي اتهمته بالتعدي عليها ضرب.
وظهرت آمبر هيرد وهي تحتضن أصدقاءها وأفراد عائلتها فور وصولها منزلها في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بعد طي صفحة القضية والحكم ببراءتها في المحاكم البريطانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد انسحابه من سلسلة أفلام شهيرة.. الجمهور يطارد Johnny depp على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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