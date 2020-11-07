شارك الفنان "أكرم حسني" جمهوره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة لوالده.
وعلق أكرم حسني على الصورة،قائلا:"الذكرى السنوية الأولى لأبويا الله يرحمه .. من فضلكم ادعوله بالرحمه والمغفرة والفردوس الاعلى باذن الله"
وكان والده المهندس "حسني عبدالرحيم"، لاعبًا في نادي الزمالك في فترة الستينينات، وتوفي 7/11/2019
وكان قد أعلن أكرم حسني عن بدء التحضير لفيلمه الجديد "العميل صفر"، ونشر عبر حسابه على فيسبوك، صورة جمعته بالمخرج محمد سامي والمؤلف وائل عبد الله.
كما شارك برأيه على انستجرام حول الحلقة الاولى لمسلسل "ما وراء الطبيعة " إيه العظمة دي؟! براڤو لكل صناع العمل من اداء عبقري لأحمد أمين، لإضاءة وصورة مبهرة لشيكو، لموسيقى تصويرية لخالد الكمار، لمونتاچ أحمد حافظ، لحوار ورؤية ابداعية لعمرو سلامة، للمنتج المنفذ المحترم محمد حفظي .. شكرا لكل صناع " #ما_وراء_الطبيعة " .. شرفتونا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنشر صورة على إنستجرام.. أكرم حسني يحيي ذكرى وفاة والده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.