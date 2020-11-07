بنشر صورة على إنستجرام.. أكرم حسني يحيي ذكرى وفاة والده

شارك الفنان "أكرم حسني" جمهوره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة لوالده.

وعلق أكرم حسني على الصورة،قائلا:"الذكرى السنوية الأولى لأبويا الله يرحمه .. من فضلكم ادعوله بالرحمه والمغفرة والفردوس الاعلى باذن الله"

وكان والده المهندس "حسني عبدالرحيم"، لاعبًا في نادي الزمالك في فترة الستينينات، وتوفي 7/11/2019

وكان قد أعلن أكرم حسني عن بدء التحضير لفيلمه الجديد "العميل صفر"، ونشر عبر حسابه على فيسبوك، صورة جمعته بالمخرج محمد سامي والمؤلف وائل عبد الله.

كما شارك برأيه على انستجرام حول الحلقة الاولى لمسلسل "ما وراء الطبيعة " إيه العظمة دي؟! براڤو لكل صناع العمل من اداء عبقري لأحمد أمين، لإضاءة وصورة مبهرة لشيكو، لموسيقى تصويرية لخالد الكمار، لمونتاچ أحمد حافظ، لحوار ورؤية ابداعية لعمرو سلامة، للمنتج المنفذ المحترم محمد حفظي .. شكرا لكل صناع " #ما_وراء_الطبيعة " .. شرفتونا